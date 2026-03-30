июня 24 2024

В СУХУМСКОМ РОДДОМЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА-ЧАСОВНИ

Понедельник, 30 марта 2026
В СУХУМСКОМ РОДДОМЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА-ЧАСОВНИ

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На территории Сухумского родильного дома завершились строительно-монтажные работы по возведению храма-часовни, которая будет освящена в честь чтимого православного образа – иконы Пресвятой Богородицы «Помощница в родах».

Проект стал зримым воплощением единства веры, медицины и народного стремления к сохранению жизни. Возведение святой обители у стен дома, где появляются на свет новые граждане Абхазии, символизирует связь духовного рождения с телесным. Отныне каждая мать может помолиться перед иконой о благословении и лёгком разрешении бремени, а молитва о здравии младенцев будет возноситься у самого порога их земного пути.

Строительство храма-часовни стало возможным благодаря трудам благотворителей, жертвователей и всех неравнодушных людей, для которых возрождение народа Абхазии немыслимо без возвращения к православным истокам и укрепления семейных ценностей.

На данный момент здание полностью возведено. Ранее, на начальном этапе, был совершен чин закладки основания и установлен крест. Торжественное великое освящение храма-часовни, после которого здесь начнутся регулярные богослужения, запланировано после завершения всех отделочных работ и будет совершено по благословению духовенства Абхазской православной церкви.

«Это место, где небесное заступничество встречается с земным попечением, – отмечают в Абхазской православной церкви. – Пресвятая Богородица, Сама бывшая Матерью Господа, Своим чудотворным образом «Помощница в родах» хранит материнство и детство. Мы верим, что с помощью Божией и молитвами у этой иконы будет крепнуть и множиться народ Абхазской земли».

Завершение строительства храма-часовни в Сухумском роддоме – важный шаг в деле духовного возрождения Абхазии. Создание условий, где вера и медицина идут рука об руку, служит главной цели: сохранению и приумножению населения, воспитанию подрастающего поколения в духе благочестия и любви к Отечеству.

Это событие – свидетельство того, что будущее Абхазии созидается не только в школах и храмах, но и в сердцах тех, кто с верой и надеждой вступает на путь материнства и отцовства.

