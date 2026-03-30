ФАСАДЫ ДОМОВ № 64 И 74 ПО УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Сухума Тимур Агрба поручил подготовить проектно-сметную документацию по ремонту двух домов- № 64 и №74 по улице Дзидзария. Сейчас фасады, которые не ремонтировались десятки лет, находятся в удручающем состоянии.

«Эти дома находятся напротив вокзала, куда прибывают наши гости и граждане. И первое, что видят люди, это разрушенные неприглядные фасады. Принято решение о начале их ремонта. Дома стоят на проезжей части, поэтому их мы будем делать в первую очередь, поэтапно создавая комфортную визуальную городскую среду», – отметил Тимур Агрба.