ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В ПРЕДДВЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «АБХАЗИЯ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»

В ПРЕДДВЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «АБХАЗИЯ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»

Сухум. 28 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба вместе с заместителями Автандилом Сурманидзе, Константином Тарба, Иналом Авидзба в субботу утром провели инспекцию по улицам и центральным трассам столицы. Пешая инспекция началась у въезда в город Сухум и продолжилась до столичного вокзала.

В преддверии экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее», который пройдет в Сухуме 2-4 апреля, все коммунальные службы, по поручению Тимура Агрба усерднее обычного наводят порядок и чистоту в городе.

«Сухум ждет гостей, наше известное гостеприимство должно иметь достойное обрамление – красота вокруг должна быть ухоженной. Мы любим свою столицу и стараемся сделать так, чтобы Сухум полюбил каждый, кто единожды побывал у нас», – сказал глава города.

Рабочие коммунальных служб проводят обрезку сухостоя, красят стволы деревьев, подметают улицы, чистят улицы при помощи поливомоечной машины.

Глава столицы и его заместители оценили на «удовлетворительно» старания всех служб и поблагодарили рабочих, которые в любую погоду выходят на улицы наводить чистоту.

Вместе с тем, глава Сухума дал предметные поручения главам управ, принявшим участие в инспекции. Так, в ближайшее время необходимо упорядочить стихийные свалки у частных домовладений, отремонтировать подземные переходы, высадить на клумбах сезонные цветы.

Большая часть набережной будет готова в срок. Работы на участках, которые финансируют Татарстан и Башкортостан, идут полным ходом.

Однако в районе Сухумской крепости из-за археологических раскопок процесс займет больше времени.

«Мы сейчас предпринимаем определенные усилия по консервации и сохранению исторических артефактов, найденных в этой зоне. И, в связи с этим, спешить с реконструкцией этой части нет необходимости», – пояснил Бадра Гунба.

Памятник неизвестному солдату после реконструкции будет открыт ко Дню Победы-9 мая. Об этом доложили строители сегодня президенту Бадре Гунба который совершил обход набережной. Реконструкцией памятника и прилегающего парка занимается Международный аэропорт Сухума им. В. Г. Арздинба.

