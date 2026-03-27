Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРЕЗИДЕНТ И ПЕРВАЯ ЛЕДИ ПОСЕТИЛИ ГОСДРАМТЕАТР

Новости Пятница, 27 марта 2026 21:23
Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Международный день театра президент Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг посетили Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба.

В своем поздравлении, опубликованном в средствах массовой информации, президент подчеркнул, что театр остается особым пространством духовного общения, где рождаются глубокие смыслы, формируются ценности и сохраняется живая связь поколений.

Бадра Гунба отметил особое значение деятельности театров Абхазии – Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, Государственного молодежного театра и Ткуарчальского театра комедии имени Шараха Пачалия, вносящих неоценимый вклад в сохранение и развитие национальной культуры, родного языка и культурного наследия народа.

Глава государства подчеркнул, что труд работников театра требует высокой самоотдачи и искренней любви к искусству. Создавая яркие постановки, они не только обогащают культурное пространство страны, но и воспитывают зрителя, пробуждая в нем лучшие чувства и мысли. Президент пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых творческих успехов и благодарных зрителей.

В этом году Абхазский драмтеатр проводит свой 95-й театральный сезон. Сегодня была представлена постановка известного режиссера из Южной Осетии Тамерлана Дзудцова – «Голый король».

За вклад в укрепление культурных связей между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Глава государства подписал Указ о присвоении Тамерлану Дзудцову почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия».

