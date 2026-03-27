В конюшне содержатся 30 лошадей различных пород. Здесь тренируется команда села Лыхны, которая успешно представляет село в чемпионате Абхазии по конным видам спорта.

Глава государства обратил внимание на созданные в конюшне условия и хороший уход за лошадьми.

Бадра Гунба отметил значимость сохранения традиций коневодства, подчеркнув, что жизнь и быт абхазов испокон веков были связаны с лошадью. Это отношение удалось сохранить и в советский период, и сегодня крайне важно продолжать эти традиции. Бадра Гунба поблагодарил сельчан за то, что они так трепетно и уважительно относятся к этому наследию.

Глава государства также сообщил, что с российскими коллегами согласовывается вопрос о признании результатов ветеринарных лабораторных исследований, проводимых в абхазских клиниках. Это значительно упростит выезд и участие лошадей в престижных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации.