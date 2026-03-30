Исполнение Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. за 2025 год составило:

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров утверждены отчеты об исполнении бюджетов шести внебюджетных фондов за 2025 год.

– по доходам – 273 млн 588,6 тыс. руб.;

– по расходам – 257 млн 924,8 тыс. руб.

По итогам отчетного периода основные показатели бюджета Фонда обязательного медицинского страхования составили:

– по доходам – 98 млн 693,9 тыс. руб.;

по расходам – 90 млн 445,9 тыс. руб.

Большая часть средств фонда была направлена на:

– обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационаре государственных мед учреждений;

– обеспечение химиопрепаратами онкологических больных, в том числе рядом химиопрепаратов для третьей линии химиотерапии

Согласно представленным данным, исполнение бюджета Пенсионного фонда за отчетный период составило:

– по доходам — в сумме 2 млрд 26 млн 821,1 тыс. руб.;

– по расходам — 1 млрд 859 млн 79,7 тыс. руб.

Основная часть расходов Пенсионного фонда в 2025 году была направлена на своевременную выплату государственных пенсий, пособий и доплат к российским пенсиям отдельным категориям граждан.

Исполнение основных финансовых показателей Дорожного фонда за 2025 г. составило:

– по доходам – 140 млн 976,9 тыс. руб.;

– по расходам – 141 млн 930,6 тыс. руб.

Средства Дорожного фонда направлялись на содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, а также на обеспечение безопасности дорожного движения в республике.

Бюджет Фонда репатриации в 2026 г. по доходам исполнен в сумме 351 млн 19,6 тыс. рублей. Расходы составили 343 млн 759,6 тыс. рублей.

По итогам отчетного периода доходы Фонда социального страхования и охраны труда составили 266 млн 790,5 тыс. рублей, в то время как расходы были исполнены в сумме 257 млн 124,8 тыс. рублей.