ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2025 ГОД

УТВЕРЖДЕНЫ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров утверждены отчеты об исполнении бюджетов шести внебюджетных фондов за 2025 год.

Исполнение Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. за 2025 год составило:

– по доходам – 273 млн 588,6 тыс. руб.;

– по расходам – 257 млн 924,8 тыс. руб.

По итогам отчетного периода основные показатели бюджета Фонда обязательного медицинского страхования составили:

– по доходам – 98 млн 693,9 тыс. руб.;

по расходам – 90 млн 445,9 тыс. руб.

Большая часть средств фонда была направлена на:

– обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационаре государственных мед учреждений;

– обеспечение химиопрепаратами онкологических больных, в том числе рядом химиопрепаратов для третьей линии химиотерапии

Согласно представленным данным, исполнение бюджета Пенсионного фонда за отчетный период составило:

– по доходам — в сумме 2 млрд 26 млн 821,1 тыс. руб.;

– по расходам — 1 млрд 859 млн 79,7 тыс. руб.

Основная часть расходов Пенсионного фонда в 2025 году была направлена на своевременную выплату государственных пенсий, пособий и доплат к российским пенсиям отдельным категориям граждан.

Исполнение основных финансовых показателей Дорожного фонда за 2025 г. составило:

– по доходам – 140 млн 976,9 тыс. руб.;

– по расходам – 141 млн 930,6 тыс. руб.

Средства Дорожного фонда направлялись на содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, а также на обеспечение безопасности дорожного движения в республике.

Бюджет Фонда репатриации в 2026 г. по доходам исполнен в сумме 351 млн 19,6 тыс. рублей. Расходы составили 343 млн 759,6 тыс. рублей.

По итогам отчетного периода доходы Фонда социального страхования и охраны труда составили 266 млн 790,5 тыс. рублей, в то время как расходы были исполнены в сумме 257 млн 124,8 тыс. рублей.

