ИНВАЛИДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ
Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров Республики Абхазия принял постановление о льготном обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Решение принято в целях упорядочения процесса господдержки ветеранов.
Согласно документу, утвержден Перечень лекарственных средств, которые инвалиды I, II и III групп смогут получать бесплатно в государственных аптеках. Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств профильного Государственного внебюджетного фонда.
Министерству соцобеспечения и демографической политики поручается совместно с Минздравом утвердить четкий порядок выдачи медикаментов как при амбулаторном, так и при стационарном лечении.
Последнее от Super User
- ИЗМЕНЕНЫ СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
- КАРАТИСТЫ АБХАЗИИ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ И ЧЕМПИОНАТЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО WKF
- ЗОЛОТО И БРОНЗА У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОК
- ВЛАДИМИР АЛАНИЯ ИЗБРАН НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА АБХАЗИИ