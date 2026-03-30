ИНВАЛИДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров Республики Абхазия принял постановление о льготном обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Решение принято в целях упорядочения процесса господдержки ветеранов.

Согласно документу, утвержден Перечень лекарственных средств, которые инвалиды I, II и III групп смогут получать бесплатно в государственных аптеках. Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств профильного Государственного внебюджетного фонда.

Министерству соцобеспечения и демографической политики поручается совместно с Минздравом утвердить четкий порядок выдачи медикаментов как при амбулаторном, так и при стационарном лечении.