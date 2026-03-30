ДВОЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЛИЧЕНЫ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Заявление о краже из торгового ларька в г. Сухум по ул. 30 Сентября поступило в дежурную часть 1-го отдела милиции столичного УВД. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что на тот момент неизвестные лица, путём отжатия металлической рамы окна, проникли в помещение, откуда совершили кражу товара. Злоумышленники похитили 19 блоков сигарет различных марок, 3 ящика чипсов и упаковку напитка «Adrenaline», в результате чего заявителю нанесён материальный ущерб на общую сумму 34 000 рублей.