ДВОЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЛИЧЕНЫ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Заявление о краже из торгового ларька в г. Сухум по ул. 30 Сентября поступило в дежурную часть 1-го отдела милиции столичного УВД. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что на тот момент неизвестные лица, путём отжатия металлической рамы окна, проникли в помещение, откуда совершили кражу товара. Злоумышленники похитили 19 блоков сигарет различных марок, 3 ящика чипсов и упаковку напитка «Adrenaline», в результате чего заявителю нанесён материальный ущерб на общую сумму 34 000 рублей.
В результате проведённых розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и впоследствии задержали двух подозреваемых, ими оказались несовершеннолетние жители г. Сухум.
Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 155 УК РА, расследует отдел дознания УВД по г. Сухум. Подозреваемые несовершеннолетние отпущены под присмотр родителей.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
