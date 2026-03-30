УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров Республики Абхазия утвердил новые цены на посещение Рицинского реликтового национального парка (РРНП).
Соответствующее распоряжение вступает в силу с 1 мая 2026 года.
Согласно принятому документу, стоимость стандартного билета составит 1000 рублей, цена детского билета (для детей от 8 до 12 лет) установлена на уровне 500 рублей.
Распоряжением определены категории граждан, обладающие правом бесплатного посещения парка:
– граждане Абхазии (при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении);
– дети до 8 лет вне зависимости от гражданства;
– ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Также льгота распространяется на членов официальных иностранных делегаций и аккредитованных иностранных журналистов.
