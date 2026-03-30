ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ»
Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны.
Депутат Парламента Леонид Лакербая представил членам комитета проект закона «О переписи населения», который утверждает требования по обязательности проведения переписи населения в соответствующие периоды и порядок обеспечения финансирования переписи.
В обсуждении законопроекта приняли участие председатель Государственного комитета Республики Абхазия по статистики Кама Гогия и ее заместитель Лела Качарава.
Участники заседания обсудили ключевые положения документа, вопросы финансирования мероприятий по подготовке к переписи и механизмы обеспечения сбора сведений о населении.
По итогам обсуждения члены комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.
