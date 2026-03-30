ВЛАДИМИР АЛАНИЯ ИЗБРАН НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА АБХАЗИИ
Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла отчетно-выборная конференция Федерации баскетбола Республики Абхазия и избрание нового руководителя организации. В работе конференции принял участие заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава.
В рамках мероприятия с отчетным докладом выступил вице-президент Федерации Беслан Шларба, представивший отчет деятельности организации за прошедший период.
По итогам голосования пост президента, который ранее занимал Эраст Агумава, единогласно перешел к Владимиру Алания.
В ходе встречи делегаты рассмотрели существующие проблемы в сфере развития абхазского баскетбола, а также согласовали предварительные планы работы на ближайшую перспективу.
