ЗОЛОТО И БРОНЗА У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОК

Понедельник, 30 марта 2026
Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские спортсменки завоевали золото и бронзу Всероссийского турнира по боксу на призы заслуженного мастера спорта, финалистки Олимпийских игр 2012 года, двукратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы Софьи Очигава. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из всех регионов России, а также из Республики Беларусь и Узбекистана.

Победительницей турнира стала Диана Мелконян, выступавшая в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке она одержала победу над спортсменкой из Беларуси. Диана является мастером спорта Абхазии и кандидатом в мастера спорта России. Тренируется под руководством Давида Авидзба.

Бронзовым призером соревнований стала Беата Аршба, выступавшая в весовой категории 57 кг. В ходе турнира она одержала победу над соперницей из Московской области, однако в полуфинале уступила представительнице Твери, заняв третье место. Беата – мастер спорта Абхазии и кандидат в мастера спорта России, тренируется у заслуженного тренера Абхазии Альберта Карди-оглы.

Спортсменки выступали в составе сборной команды Москвы.

