КАРАТИСТЫ АБХАЗИИ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ И ЧЕМПИОНАТЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО WKF

Новости Понедельник, 30 марта 2026 13:57
КАРАТИСТЫ АБХАЗИИ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ И ЧЕМПИОНАТЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО WKF

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Команда Федерации каратэ Абхазии успешно выступила на открытом первенстве и чемпионате Тамбовской области по каратэ WKF, которые прошли 29 марта, завоевав ряд наград различного достоинства.

Победителями соревнований стали Нинель Туркменян (8-9 лет, абсолютная весовая категория), Стефания Буслаева (10-11 лет, абсолютная весовая категория), Рамазан Гожев (12-13 лет, до 40 кг), Эрнест Захарьян (12-13 лет, до 50 кг), Тигран Самуэлян (14-15 лет, до 52 кг), Алан Акаба (14-15 лет, до 70 кг), Иван Демьянов (14-15 лет, свыше 70 кг) и Кэтэлина Щербина (16-17 лет, до 66 кг).

Серебряные медали завоевали Александра Демьянова (8-9 лет, абсолютная весовая категория), Леон Геворкян (12-13 лет, до 40 кг), Давид Терзян (12-13 лет, до 55 кг) и Леон Кварчия (16-17 лет, абсолютная весовая категория).

Бронзовым призером стал Артем Карташев (12-13 лет, до 45 кг).

