ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление о государственном регулировании цен на медицинские услуги, оказываемые государственными учреждениями здравоохранения. Решение направлено на систематизацию тарифов и усиление контроля в сфере платной медицины.

Согласно документу, утвержден единый Порядок определения цен на платные услуги. Правительство установило предельный размер торговой надбавки: он не должен превышать 30 процентов.

Новые правила распространяются:

• С 1 июня 2026 года государственные медучреждения обязаны оказывать услуги на платной основе иностранным гражданам и лицам без гражданства (за исключением постоянно проживающих в РА по виду на жительство). Помощь в неотложных и экстремальных ситуациях остается бесплатной.

• Для граждан Абхазии и лиц с видом на жительство платные услуги по новому Порядку начнут действовать спустя 30 дней после того, как Кабмин утвердит перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Минздраву поручено до 1 мая 2026 года утвердить перечень платных услуг, а также условия их предоставления. Местные органы госуправления совместно с Минздравом должны обеспечить готовность подведомственных больниц к работе по новым правилам к началу лета.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство здравоохранения.