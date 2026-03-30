ИЗМЕНЕНЫ СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ
Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство Республики Абхазия внесло изменения в постановление «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров».
Документ детально регламентирует стоимость оформления грузов в зависимости от их стоимости и типа таможенной процедуры.
Согласно обновленной сетке, для большинства товаров устанавливаются ставки от 1 231 руб. (при стоимости до 200 тыс. руб.) до 40 250 руб. (если стоимость превышает 10 млн руб.).
Для вывозимых товаров с адвалорными или комбинированными пошлинами предусмотрен отдельный тарифный план:
– от 775 руб. (до 200 тыс. руб. стоимости);
– 8 530 руб. (от 1,2 млн до 2,7 млн руб.);
– до 30 000 руб. (свыше 10 млн руб.).
Особый порядок вводится для процедур транзита и реэкспорта:
– При помещении товаров под процедуру таможенного транзита сбор составит 1% от их стоимости;
– Для транзитных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, действует льготная ставка – 0,1%;
– При оформлении реэкспорта (за исключением отдельных случаев) сбор также установлен в размере 1% от таможенной стоимости товаров.
Решение принято в соответствии с Таможенным кодексом РА для актуализации системы сборов и повышения эффективности таможенного администрирования.
Последнее от Super User
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
- КАРАТИСТЫ АБХАЗИИ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ И ЧЕМПИОНАТЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО WKF
- ЗОЛОТО И БРОНЗА У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОК
- ВЛАДИМИР АЛАНИЯ ИЗБРАН НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА АБХАЗИИ
- ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ»