УТВЕРЖДЁН ОТЧЁТ ГОСКОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ И ПРИВАТИЗАЦИИ
Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации о результатах реализации объектов республиканской собственности за 2025 год.
В отчетный период были приватизированы объекты:
– имущество бывшей Абхазо-Германской автокомпании (г. Сухум, ул. Имама Шамиля, 83) – реализовано ООО «Лимон» за 11 млн 10 тыс. рублей;
– продовольственный склад РУП «Универсалторг» (Гагрский район, с. Лдзаа) – сумма сделки составила 510 тыс. рублей;
– имущественный комплекс дома отдыха «Псоу» (Гагрский район, пос. Цандрыпш) – 502 млн рублей.
Утвержденный правительством отчет будет направлен на рассмотрение в Парламент.
