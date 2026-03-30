УТВЕРЖДЁН ОТЧЁТ ГОСКОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ И ПРИВАТИЗАЦИИ

Понедельник, 30 марта 2026
УТВЕРЖДЁН ОТЧЁТ ГОСКОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ И ПРИВАТИЗАЦИИ

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации о результатах реализации объектов республиканской собственности за 2025 год.

В отчетный период были приватизированы объекты:

– имущество бывшей Абхазо-Германской автокомпании (г. Сухум, ул. Имама Шамиля, 83) – реализовано ООО «Лимон» за 11 млн 10 тыс. рублей;

– продовольственный склад РУП «Универсалторг» (Гагрский район, с. Лдзаа) – сумма сделки составила 510 тыс. рублей;

– имущественный комплекс дома отдыха «Псоу» (Гагрский район, пос. Цандрыпш) – 502 млн рублей.

Утвержденный правительством отчет будет направлен на рассмотрение в Парламент.

