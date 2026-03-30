ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ДВА СПОРТСМЕНА ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО СПОРТИВНЫМ НАРДАМ

Понедельник, 30 марта 2026 14:42
ДВА СПОРТСМЕНА ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО СПОРТИВНЫМ НАРДАМ

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. С 21 по 29 марта 2026 года в городе Ташкент Республики Узбекистан состоялся Международный турнир IBF ASIAN GRAND PRIX 2026 по спортивным нардам. В мероприятии приняли участие два спортсмена из Республики Абхазия – Алхас и Гарри Лагулаа.

На турнире присутствовали 322 участника из 32 стран, включая США, Германию, Японию, Россию, Швейцарию, Грузию, Украину, Иран, Армению, Францию, Молдову, Турцию, Австралию, Беларусь, Бельгию, Италию, ЮАР, Румынию, Данию, Великобританию, Швецию, Китай, Канаду, Болгарию, Израиль, Грецию, Австрию, Северную Македонию, Мексику, Аргентину, Узбекистан и Кыргызстан.

Соревнования проводились по швейцарской системе с ограничением в три поражения. Всего было сыграно 15 туров.

Гарри Лагулаа занял почетное седьмое место, одержав 9 побед из 15 сыгранных партий.

Алхас Лагулаа занял двенадцатое место среди 322 участников.

Турнир Asian Grand Prix по нардам, который состоялся в Ташкенте, был организован Международной федерацией нард (IBF). Это мероприятие стало одним из самых значимых в своей категории, привлекая участников со всего мира. Asian Grand Prix представляет собой первый крупный турнир такого масштаба в текущем году, и планируется проведение еще четырёх аналогичных соревнований в различных странах.

Инициатива по организации данного мероприятия была предложена президентом IBF Умаром Кремлёвым, который в своем видеообращении, перед началом турнира, поздравил всех участников и пожелал им успехов.

