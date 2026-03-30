САМОЙ БЮДЖЕТНОЙ СТРАНОЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ РФ ОКАЗАЛАСЬ АБХАЗИЯ

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия оказалась самым бюджетным направлением для российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса международных платежей «Плати по миру». Средний чек за поездку в эту страну составляет от 16,4 до 24,6 тысячи рублей.

Наиболее дорогостоящим направлением по расходам на месте, включая проживание, питание, шопинг, экскурсии и транспорт, для туристов из РФ остаются Объединённые Арабские Эмираты. Поездка в эту страну в среднем обойдётся 69,8-106,7 тысячи рублей.

Достаточно дорогим остаётся Китай (49,2-98,5 тысячи рублей), а также Таиланд (73,9-98,5 тысячи). Средние расходы характерны для Турции (53,3-69,8 тысячи рублей) и Египта (41-61,5 тысячи).

При подсчётах анализировались транзакции клиентов сервиса в 160 странах с июля 2025 по март 2026 года, учитывались расходы организованных и самостоятельных туристов, совершивших поездки разной длительности.