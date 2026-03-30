июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
САМОЙ БЮДЖЕТНОЙ СТРАНОЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ РФ ОКАЗАЛАСЬ АБХАЗИЯ

Понедельник, 30 марта 2026
Оцените материал
(0 голосов)
САМОЙ БЮДЖЕТНОЙ СТРАНОЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ РФ ОКАЗАЛАСЬ АБХАЗИЯ

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия оказалась самым бюджетным направлением для российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса международных платежей «Плати по миру». Средний чек за поездку в эту страну составляет от 16,4 до 24,6 тысячи рублей.

Наиболее дорогостоящим направлением по расходам на месте, включая проживание, питание, шопинг, экскурсии и транспорт, для туристов из РФ остаются Объединённые Арабские Эмираты. Поездка в эту страну в среднем обойдётся 69,8-106,7 тысячи рублей.

Достаточно дорогим остаётся Китай (49,2-98,5 тысячи рублей), а также Таиланд (73,9-98,5 тысячи). Средние расходы характерны для Турции (53,3-69,8 тысячи рублей) и Египта (41-61,5 тысячи).

При подсчётах анализировались транзакции клиентов сервиса в 160 странах с июля 2025 по март 2026 года, учитывались расходы организованных и самостоятельных туристов, совершивших поездки разной длительности.

