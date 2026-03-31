ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГУЛИ КИЧБА

Вторник, 31 марта 2026
БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГУЛИ КИЧБА

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Шестой состав Общественной палаты Абхазии завершил свою работу. В связи с этим президент Бадра Гунба встретился с секретарем Общественной палаты Гули Кичба. На встрече обсуждались итоги работы уходящего созыва и планы, связанные с формированием нового, седьмого состава Общественной палаты.

Глава государства поблагодарил Гули Кичба и всех, кто входил в шестой состав Общественной палаты, отметив их значимую роль в достижении гражданского согласия.

«Общественная палата не раз становилась мостом между обществом и властью, она играла ключевую роль в установлении общественного согласия и в снятии напряженности в стране», – сказал Бадра Гунба.

Президент особо отметил участие в работе палаты таких опытных общественно-политических деятелей, как Сократ Джинджолия, Давид Пилия и Людмила Лолуа, чей опыт способствовал высокой оценке ее деятельности.

В свою очередь Гули Кичба поблагодарила главу государства за внимание к работе палаты и ее членов, подчеркнув, что обязательно передаст слова признательности всем коллегам.

Она также выразила благодарность президенту за содействие в организации и проведении гражданского форума «Диалог. Согласие. Развитие». По словам Гули Кичба, выступление президента на форуме и данные им оценки стали важным сигналом для консолидации общества.

Она выразила уверенность, что вновь формируемый состав Общественной палаты сохранит преемственность и продолжит реализацию всех позитивных начинаний предыдущего созыва.

Президент сказал, что по итогам форума дал поручение премьер-министру и персонально всему составу Кабинета министров подготовить предложения по реализации инициатив, отраженных в итоговой резолюции.

