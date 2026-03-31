БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГУЛИ КИЧБА

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Шестой состав Общественной палаты Абхазии завершил свою работу. В связи с этим президент Бадра Гунба встретился с секретарем Общественной палаты Гули Кичба. На встрече обсуждались итоги работы уходящего созыва и планы, связанные с формированием нового, седьмого состава Общественной палаты.

Глава государства поблагодарил Гули Кичба и всех, кто входил в шестой состав Общественной палаты, отметив их значимую роль в достижении гражданского согласия.

«Общественная палата не раз становилась мостом между обществом и властью, она играла ключевую роль в установлении общественного согласия и в снятии напряженности в стране», – сказал Бадра Гунба.

Президент особо отметил участие в работе палаты таких опытных общественно-политических деятелей, как Сократ Джинджолия, Давид Пилия и Людмила Лолуа, чей опыт способствовал высокой оценке ее деятельности.

В свою очередь Гули Кичба поблагодарила главу государства за внимание к работе палаты и ее членов, подчеркнув, что обязательно передаст слова признательности всем коллегам.

Она также выразила благодарность президенту за содействие в организации и проведении гражданского форума «Диалог. Согласие. Развитие». По словам Гули Кичба, выступление президента на форуме и данные им оценки стали важным сигналом для консолидации общества.

Она выразила уверенность, что вновь формируемый состав Общественной палаты сохранит преемственность и продолжит реализацию всех позитивных начинаний предыдущего созыва.

Президент сказал, что по итогам форума дал поручение премьер-министру и персонально всему составу Кабинета министров подготовить предложения по реализации инициатив, отраженных в итоговой резолюции.