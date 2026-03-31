ПАРЛАМЕНТАРИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ СООБЩЕСТВА АНОНИМНЫХ НАРКОМАНОВ

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба и заместитель председателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Дмитрий Маршания посетили встречу сообщества анонимных наркоманов в Сухуме. В мероприятии также приняла участие главный врач Республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа.

Гостям презентовали деятельность сообщества, главная цель которого – делиться опытом полноценной жизни без употребления наркотических веществ. Участники рассказали о принципах взаимопомощи и поддержке на пути к выздоровлению.

После презентации состоялся открытый диалог. Лаша Ашуба поблагодарил членов сообщества за приглашение и выразил поддержку их инициативам. Особо было отмечено, что впервые в бюджете Абхазии на 2026 год была заложена солидная сумма на реализацию ведомственной целевой программы по борьбе с наркозависимостью.

Программа была инициирована спикером Парламента, а также депутатами Рашидой Айба и Дмитрием Маршания.

По завершении встречи в сообществе спикер и депутаты посетили Республиканский наркологический диспансер, где ознакомились с условиями пребывания пациентов и работой медицинского персонала.