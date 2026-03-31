МУЗЕЙ ГУЛИА ПРЕДСТАВИЛ АБХАЗИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Литературно-мемориального музея Д. И. Гулиа приняли участие в XLII Международной научной конференции «Горьковские чтения», которая прошла в Нижнем Новгороде – городе, где особенно остро чувствуется живая связь с именем Максима Горького.

Абхазскую делегацию представили директор музея Светлана Корсая и старший научный сотрудник Заира Кокоскир.

С первых дней стало ясно: это не просто научная конференция, а большое культурное событие, объединяющее людей, для которых имя Горького – часть личной и профессиональной истории.

Торжественное открытие состоялось в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского. Приветственные слова представителей власти и культурного сообщества задали высокий тон всей конференции, а особенно тёплым моментом стало выступление правнучки писателя – актрисы Екатерины Пешковой.

Особый интерес вызвал круглый стол «Изучение творческого наследия Горького: проблемы вузовского и школьного образования», прошедший в педагогическом университете им. Козьмы Минина. Обсуждение получилось живым и актуальным – речь шла не только о методиках преподавания, но и о том, как сохранить интерес к Горькому у новых поколений.

Основная работа продолжилась в секциях. Гости из Абхазии приняли участие в пятой секции «Роль музея в изучении, сохранении и популяризации наследия Горького», которая проходила в музее-квартире писателя – в особой, почти камерной атмосфере.

Здесь прозвучал доклад директора музея Светланы Корсая о постановке пьесы «Последние» на сцене Абхазского драматического театра им. С. Чанба.

Также было представлено сообщение сотрудника музея Рады Аргун, посвящённое идее создания в Абхазии туристических маршрутов, связанных с именем Горького, и возможному открытию музея писателя в селе Адзюбжа – месте, связанном с рассказом «Рождение человека». Эта тема вызвала живой интерес и отклик у участников.

Одним из самых ярких и по-настоящему впечатляющих событий стало посещение «Горький-центра» – современного фондохранилища нового поколения. Это пространство, где сочетаются технологии, музейная наука и открытость для посетителей: с большим конференц-залом и возможностями для проведения выставок. Именно здесь состоялось на открытии выставки «Горький… и другие», которая стала ещё одним примером современного подхода к осмыслению литературного наследия.

Не менее насыщенной была и культурная программа. Мы посетили выставку «Чехов и Горький. Место встречи – Ялта», а также презентацию документального фильма «Шаляпин» режиссёра Вероники Стрижак.

Завершением конференции стало торжественное возложение цветов к памятнику Максиму Горькому – очень искренний и объединяющий момент для всех участников.

Отдельно хочется сказать о самом Нижнем Новгороде. Это город с удивительной атмосферой – исторической, интеллигентной, и в то же время живой и развивающейся. Посещение Кремля, Усадьбы Рукавишниковых, художественного музея и других знаковых мест позволило глубже почувствовать культурный контекст, в котором формировался Горький.

Поездка оставила ощущение настоящего профессионального и человеческого диалога.

Для сотрудников музея это не только обмен опытом, но и подтверждение того, что совместные культурные инициативы между Абхазией и Россией имеют большое будущее.

И, возможно, те идеи, которые прозвучали в эти дни – в том числе о создании «горьковских» маршрутов и музейного пространства в Абхазии – со временем станут реальностью.