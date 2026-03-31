НА ТУРБАЗЕ И В СИНОПЕ НАЧАЛОСЬ ОБНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Обновление сетей и оснащение абонентов приборами учета началось на Турбазе и в Синопе. Ход работ проинспектировал министр энергетики Абхазии Батал Мушба. Также к работам приступили и в Гудауте, в районе военного городка.