 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ НАРТСКИЙ ЭПОС ИЗДАДУТ В ДВУЯЗЫЧНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СЕРИИ «ЭПОС НАРОДОВ ЕВРОПЫ И АЗИИ».

Новости Вторник, 31 марта 2026 16:24
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазский нартский эпос издадут в двуязычной академической серии «Эпос народов Европы и Азии». Такое решение принято на заседании Отдела фольклора Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, в котором участвовал президент АНА, академик, доктор филологических наук, нартовед Зураб Джапуа.

В двуязычной академической серии «Эпос народов Европы и Азии» в разные годы вышло несколько национальных версий нартского эпоса: адыгская, осетинская и балкаро-карачаевская.

На заседании заведующий отделом фольклора, доктор филологических наук Владимир Кляус выразил пожелание, чтобы абхазский том выгодно отличался от уже изданных эпических памятников народов.

На пути к реализации намеченного сделан первый и важный шаг, отметили собравшиеся. Теперь под руководством Зураба Джапуа предстоит подготовить материал для публикации. Основательный труд для отбора необходимого материала уже издан. В 2024 году в издательстве «Academia» вышло 8 томов десятитомного издания абхазского нартского эпоса редактора-составителя Зураба Джапуа, который с 80-х гг. ХХ в. занимается сбором и систематизацией эпических текстов.

«Издание абхазского нартского эпоса в серии «Эпос народов Европы и Азии» – это, прежде всего, научный уровень, чтобы ввести абхазский эпос в мировой научный фонд. Это будет издание на языке оригинала и на русском языке. После подобного издания русскоязычному читателю во всем мире будет доступен абхазский нартский эпос», – заметил Зураб Джапуа.

Он рассказал на заседании, что идея издания двуязычного академического нартского эпоса возникла у него еще во время учебы в аспирантуре Института мировой литературы им. Горького в Москве. Вопрос подготовки к изданию двуязычного академического нартского эпоса обсуждал со своим учителем, первым абхазским профессиональным фольклористом Шотой Салакая, с научным руководителем Виктором Гацаком, с известным нартоведом Аллой Алиевой, и с возглавлявшим в то время Абхазский институт Владиславом Ардзинба. Но тогда стало ясно, что пока на языке оригинала не систематизированы и не опубликованы тексты абхазского нартского эпоса, говорить о переводе преждевременно. С выходом 8-ми томов основательного труда стало возможным возвращение к теме издания абхазского нартского эпоса в серии «Эпос народов Европы и Азии». Аргументы Зураба Джапуа были услышаны, и участники заседания одобрили идею издания эпоса в подобной серии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 31 марта 2026 16:26

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.