ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О ПЕРЕЧНЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На заседании парламентского Комитета по государственно-правовой политике в формате слушаний состоялось обсуждение проекта постановления Кабинета Министров «О перечне стратегических объектов Республики Абхазия». В них приняли участие первый вице-премьер Джансух Нанба, юристы.

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Абхазия «О стратегических объектах Республики Абхазия» Кабинет министров Республики Абхазия направляет в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия на утверждение «Перечень стратегических объектов».

Закон определяет стратегические объекты как имущество, имеющее особое значение для обеспечения национальной безопасности, обороноспособности и устойчивого функционирования критической инфраструктуры республики. К таким объектам отнесены: объекты энергетики, транспорта, связи, оборонного назначения, здравоохранения, образования и др.

В ходе слушаний члены комитета отметили необходимость детального изучения предложенного перечня. Дальнейшее рассмотрение документа продолжится на заседаниях Комитета по государственно-правовой политике.