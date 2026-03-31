В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР
Вторник, 31 марта 2026
Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 2 апреля 2026 года в Сухуме, на спортивной площадке «Абхазский рубеж» в районе ж/д станции «Келасур», пройдет военно-спортивный турнир «Весенний прорыв-2026». В нем примут участие около 300 человек.
Начало мероприятия в 14:00.
Турнир организует АНО «Команда Абхазии». Ответственный за организацию и проведение мероприятия Георгий Габуния.
