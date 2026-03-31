ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «ИННОВАТРАНСПОРТ» СОЗДАСТ МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТОЛИЦЫ

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума прошла рабочая встреча главы Тимура Агрба с представителями московской компании ООО «Инноватранспорт», которые будут создавать мастер-план развития транспортной инфраструктуры столицы.

«Добро пожаловать к нам в город. Нами принято решение в 2026 году начать разработку мастер-плана. Для нас это стратегически важный документ, разработка которого будет еще одним шагом к созданию комфортной и благоприятной среды для наших горожан и гостей столицы. Мы видим, что у вашей компании большой опыт работы и будем рассчитывать, что в 2026 году совместно со всеми нашими городскими службами проведем плодотворную работу, которая даст нам значимый результат», – сказал Тимур Агрба, открывая встречу.  

С 31 марта по 4 апреля российские специалисты проведут первичные консультации и изучат на месте градостроительные и технические условия для подготовки мастер-плана развития транспортной инфраструктуры города, проведут визуальный осмотр ключевых транспортных узлов и проанализируют текущую нагрузку на дорожную сеть.  

«Спасибо, что приняли нас и пригласили к разработке транспортного мастер-плана для города. Мы будем рады всю нашу экспертизу направить на то, чтобы улучшить движение в городе, и, в целом, улучшить городскую среду. Потому что транспорт влияет на комфорт пребывания как горожан, так и туристов. Мы уже собрали перечень исходных данных, общаемся с коллегами. Готовимся стартовать, приехали на натурные обследования, чтобы своими глазами увидеть все проблемы, которые есть, чтобы дальше, когда будем работать в Москве, принимать их во внимание», – сказал руководитель проекта Ованес Мелконян.  

В ходе рабочего визита специалисты компании обсудят с абхазскими коллегами, с профильными специалистами столичной администрации, приоритетные направления развития городского транспорта и мобильности, ознакомятся с имеющейся документацией по территориальному планированию, проведут предварительный сбор данных для формирования концепции мастер-плана. Ответственным за реализацию проекта назначен замглавы столицы Константин Тарба.

Об этом сообщает сайт столицы.

