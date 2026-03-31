СУХУМСКОЕ «ДИНАМО» ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ
Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Футбольная команда «Динамо» города Сухум одержала победу в Всероссийском детском турнире по футболу «SIRIUS CUP – Весна», который проходил с 25 по 30 марта 2026 года в городе Сочи.
В соревнованиях приняли участие семь команд:
1. Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 6 города Белгорода.
2. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени А. Апшева города Нальчика.
3. Детский юношеский футбольный клуб города Севастополя.
4. Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 6 города Белгорода.
5. Футбольный клуб «Труд» города Воронежа.
6. Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 15 «Строитель» города Воронежа.
7. Футбольный клуб «Динамо» города Сухума.
По итогам турнира команда «Динамо» города Сухум заняла первое место и была награждена главным кубком суперлиги среди юношей 2011 года рождения.
Арлан Данат был признан лучшим игроком команды.
Лучшим нападающим турнира стал Хапат Мехмет-Каан.
Лучшим игроком соревнования был назван Ашуба Орхан.
Тренером команды «Динамо» города Сухум является Багателия Аслан.
«КУБОК СИРИУСА» представляет собой детский футбольный турнир всероссийского уровня, который проводится с 2018 года. С каждым годом количество участников увеличивается.
