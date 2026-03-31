июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
СУХУМСКОЕ «ДИНАМО» ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Футбольная команда «Динамо» города Сухум одержала победу в Всероссийском детском турнире по футболу «SIRIUS CUP – Весна», который проходил с 25 по 30 марта 2026 года в городе Сочи.

В соревнованиях приняли участие семь команд:

1. Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 6 города Белгорода.

2. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени А. Апшева города Нальчика.

3. Детский юношеский футбольный клуб города Севастополя.

4. Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 6 города Белгорода.

5. Футбольный клуб «Труд» города Воронежа.

6. Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 15 «Строитель» города Воронежа.

7. Футбольный клуб «Динамо» города Сухума.

По итогам турнира команда «Динамо» города Сухум заняла первое место и была награждена главным кубком суперлиги среди юношей 2011 года рождения.

Арлан Данат был признан лучшим игроком команды.

Лучшим нападающим турнира стал Хапат Мехмет-Каан.

Лучшим игроком соревнования был назван Ашуба Орхан.

Тренером команды «Динамо» города Сухум является Багателия Аслан.

«КУБОК СИРИУСА» представляет собой детский футбольный турнир всероссийского уровня, который проводится с 2018 года. С каждым годом количество участников увеличивается.

