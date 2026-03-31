 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АНА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНДИРЕКТОРОМ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА

Новости Вторник, 31 марта 2026 13:12
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АНА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНДИРЕКТОРОМ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа вместе с помощником Тимуром Гобечия встретились с генеральным директором Российского научного фонда (РНФ) Владимиром Беспаловым в ходе служебной командировки в Москву. На встрече обсуждалась возможность рассмотрения совместных проектов абхазских и российских ученых в конкурсных, грантовых программах Российского научного фонда, а также их софинансирования двумя странами.

Российский научный фонд создан в 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина (Попечительский совет фонда возглавляет советник президента Андрей Фурсенко). Фонд предоставляет гранты ученым на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований, а также на реализацию опытно-конструкторских работ и инновационных проектов. На основе компетентной экспертизы Фонд выявляет победителей грантов по трем конкурсным направлениям: проекты молодых учёных, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами и проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых. С 2014 года Фонд поддержал более 23 тысячи проектов на общую сумму более 265 миллиардов рублей. В работе над проектами приняли участие 80 тысяч исследователей из 84 регионов России.

Раньше абхазские ученые сотрудничали с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ). И вот уже более десяти лет в связи с реорганизацией их правопреемником стал Российский научный фонд (РНФ), с которым Академия наук Абхазии заинтересована в сотрудничестве.

Рабочая встреча Зураба Джапуа и Владимира Беспалова оказалась обстоятельной и плодотворной. Вопросы не имеют сиюминутного решения, но стороны озвучили готовность к разным формам взаимодействия и поиску путей источников финансирования.

«Весьма предметно пообщались с Владимиром Беспаловым. Рассмотрели несколько вариантов сотрудничества, пока рано говорить о результатах, но встреча показала, что в лице генерального директора серьезнейшего Российского научного фонда, мы будем иметь понимание, есть желание сотрудничать с Академией наук Абхазии и готовность к поиску форм взаимодействия. Совместные работы дают абхазским ученым многое: и опыт, и оборудование, и публикации. Благодаря работе с российскими коллегами приобретается опыт молодыми учеными, и не только ими. Я почувствовал при беседе желание поддержать наши стремления в развитии науки в Абхазии», – отметил Зураб Джапуа.

Слова генерального директора Российского научного фонда убеждали, что он осведомлен о ситуации в научной области Абхазии, о проводимых абхазо-российских форумах и прежних совместных исследовательских работах. Когда между учеными двух стран давно сложились профессиональные отношения, государственным структурам, вне всякого сомнения, впору подключиться и оказать им поддержку – таков был лейтмотив состоявшейся беседы. Что подтверждает и скорый ответ из Российского научного фонда (РНФ): уже на следующий день после состоявшейся встречи в канцелярию Академии наук Абхазии прислан на рассмотрение вариант Соглашения о сотрудничестве. Вариант софинансирования проектов абхазских и российских ученых осуществим, если получит поддержку со стороны правительства Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 31 марта 2026 13:14

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.