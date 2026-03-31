В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗА МАРТ
Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Под руководством начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-полковника Владимира Савченко состоялось служебное совещание по итогам подготовки войск в марте 2026 года. В мероприятии приняли участие руководящий состав министерства, начальники управлений и служб, а также командиры воинских частей и организаций ведомства.
В ходе доклада начальник Генштаба проанализировал выполнение задач оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Отдельный акцент был сделан на разборе результатов командно-штабных учений, прошедших в середине месяца.
Участники совещания также рассмотрели вопросы укрепления воинской дисциплины, правопорядка и поддержания постоянной боевой готовности. Завершая встречу, начальник Генерального штаба определил приоритеты на следующий период, поручив сосредоточить усилия на качественном выполнении задач по предназначению.
Последнее от Super User
