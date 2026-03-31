ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
БУДУЩИЕ ПСИХОЛОГИ ЗАКРЕПИЛИ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ В СВОКУ

Новости Вторник, 31 марта 2026 13:07
БУДУЩИЕ ПСИХОЛОГИ ЗАКРЕПИЛИ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ В СВОКУ

Сухум. 31 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны, на базе Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ) завершилась ознакомительная практика студентов 2-го курса факультета психологии Абхазского государственного университета. Группа из 16 будущих специалистов, обучающихся по направлению «Психология служебной деятельности», погрузилась в специфику работы военного психолога. Основной целью выезда стало полноценное введение в профессию и адаптация теоретических знаний к реальным условиям армейской службы.

В ходе практики студенты под руководством опытных наставников решали комплексные задачи, максимально приближенные к их будущей профессиональной деятельности.

Для второкурсников этот опыт стал важным этапом профессионального самоопределения. Студенты смогли не только увидеть работу военного психолога «изнутри», но и отработать навыки коммуникации в специфической закрытой среде.

«Такой формат взаимодействия университета и военного училища позволяет нам готовить кадры, которые уже со студенческой скамьи понимают ответственность и сложность выбранного пути», – отмечают организаторы практики.

Практика на базе СВОКУ подтвердила высокий уровень подготовки студентов АГУ и укрепила давние связи между образовательными учреждениями.

