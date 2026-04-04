БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР И СТРОЯЩУЮСЯ ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ В СУХУМЕ
Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили Республиканский сосудистый центр на базе Республиканской больницы. В осмотре также принял участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
Центр, созданный в 2025 году при организационной и кадровой помощи специалистов НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России (Москва), оказывает помощь пациентам со всей Абхазии. В экстренных случаях пациента доставляют в Сухум, и в течение 20 минут после поступления он оказывается на операционном столе.
С момента открытия центра здесь прооперировали около 200 пациентов, из которых около 60% – экстренные случаи. Большинство составляют кардиологические больные и пациенты с ишемией нижних конечностей.
В 2025 году благодаря России для Абхазии был приобретен дорогостоящий ангиограф и медицинское оборудование для рентгеноперационной стоимостью около 80 млн рублей, что стало возможным благодаря договоренностям президента Абхазии Бадры Гунба с руководством России. Первые операции на новом оборудовании провели в ноябре 2025 года. Современное оборудование закуплено за счет средств российского бюджета.
Также Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели строительную площадку Республиканской детской больницы, расположенную рядом. Площадь объекта составляет 7000 кв. м, активное строительство ведется в настоящее время. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на июнь 2027 года.
В 2026 году в Абхазии планируется начать проведение операций на открытом сердце – высокотехнологичных вмешательств, таких как аортокоронарное шунтирование и замена сердечных клапанов. Запуск этого направления выведет абхазскую медицину на качественно новый уровень.
Об этом сообщает Апсныпресс.
