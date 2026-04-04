БАДРА ГУНБА: АМЭФ-2026 СТАЛ САМЫМ МАСШТАБНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ В ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазский международный экономический форум (АМЭФ-2026) стал самым масштабным деловым событием в современной истории республики. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба в ходе общения с абхазскими и российскими журналистами. По его словам, с момента признания Российской Федерацией независимости республики мероприятий такого охвата не проводилось.

Глава государства подчеркнул, что десятки подписанных на полях форума соглашений и меморандумов свидетельствуют о переходе от намерений к реализации конкретных проектов.

«Это проекты, направленные на улучшение экономических показателей и укрепление экономической самостоятельности республики. Это создание новых рабочих мест и новой налогооблагаемой базы», – пояснил Гунба.

Сотрудничество с Российской Федерацией президент назвал приоритетным направлением деятельности властей. Он отметил, что руководство республики стремится создать наиболее благоприятные условия для привлечения российских инвестиций, назвав это «важным фактором взаимодействия». Особое внимание Бадра Гунба уделил межрегиональному сотрудничеству, указав, что приезд руководителей 15 регионов РФ подтверждает системный характер расширения связей.

В ходе форума участники обсудили ключевые отрасли экономики: сельское хозяйство, туризм, инфраструктуру и энергетику. Президент выделил развитие транспортного узла как один из важнейших этапов работы. Первыми серьезными шагами в этом направлении стали открытие международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба и модернизация железнодорожного сообщения.

«Есть куда расширяться, наращивать объемы перевозок грузов и пассажиров. В этом смысле мы и дальше будем прорабатывать развитие этих важнейших отраслей», – заверил он.

Отдельно обсуждалась реконструкция энергетической системы Абхазии, осуществляемая при поддержке России. Бадра Гунба подчеркнул активное участие первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко в реализации стратегических энергопроектов. Одной из ключевых мер президент назвал установку приборов учета электроэнергии. Это решение призвано сократить дефицит ресурса, который сегодня составляет 600-700 млн кВт·ч. По оценке главы республики, снижение потребления даже наполовину приведет к значительной экономии бюджетных средств.

Завершая выступление, Бадра Гунба обозначил агропромышленный комплекс как один из главных векторов развития. Он подчеркнул, что отрасль должна ориентироваться не на экспорт сырья, а на глубокую переработку продукции внутри страны. По мнению президента, вывоз готовых товаров не только увеличит налоговые поступления, но и обеспечит жителей республики новыми рабочими местами.

