СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ ОТКРЫЛО ДЛЯ АБХАЗИИ «ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии отмечаются значимые перемены, ставшие результатом тесного межгосударственного сотрудничества. Такую оценку социально-экономическому развитию страны в рамках Абхазского международного экономического форума дал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что поддержка Москвы и внутренние реформы открыли для республики «окно возможностей» для привлечения инвестиций объемом до 100 млрд рублей.

Фундаментальным достижением отчетного периода Кириенко назвал стабилизацию энергетической сферы. Он особо подчеркнул: «Зима 2025-2026 годов – это первая зима в независимой Абхазии, которая прошла без веерных отключений электроэнергии».

Решающую роль в этом сыграла российская сторона, обеспечившая гуманитарный переток электричества.

«Это несколько миллиардов рублей, которые Россия вкладывает в поддержку Абхазии», – констатировал первый замглавы АП РФ.

Поддержку Москвы получило и решение президента Бадры Гунба объявить текущий год Годом села. Кириенко назвал этот курс абсолютно правильным, учитывая уникальную природу и потенциал республики.

Особые перспективы он видит в создании мощностей по глубокой переработке сельхозпродукции. В частности, возрождение отрасли эфирных масел, по его расчетам, способно обеспечить до 7 тысяч новых рабочих мест. Объем кредитной поддержки этого направления до 2030 года может составить до 15 млрд рублей.

Значительный прогресс отмечен в реформировании таможенного администрирования. Сергей Кириенко признал сложность этого процесса: «Понимаю, насколько она была непростой с учётом пересечения всех интересов, но ситуация на абхазской таможне изменилась кардинально».

Обеспечение прозрачности процедур уже способствовало росту экспорта и расширению площадей под цитрусовые сады. Социальный эффект достигнут и в транспортной сфере: благодаря субсидиям стоимость проезда на электричке снизилась с 1 000 до 300 рублей.

Говоря о будущем, Кириенко акцентировал внимание на необходимости оперативного законодательного сопровождения проектов. Он предупредил о рисках медлительности: «Нередко правильные решения принимаются слишком долго. Инвесторы не будут ждать – они могут уйти в Краснодарский край или другие соседние регионы. Если инвесторы увидят, что законы не работают, проекты реализованы не будут».

В завершение Кириенко выразил уверенность в успешной реализации потенциала Абхазии, подтвердив сохраняющийся высокий интерес к региону со стороны российского бизнеса.

Об этом сообщает Апсныпресс.