ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ ОТКРЫЛО ДЛЯ АБХАЗИИ «ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Новости Суббота, 04 апреля 2026 16:28
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ ОТКРЫЛО ДЛЯ АБХАЗИИ «ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии отмечаются значимые перемены, ставшие результатом тесного межгосударственного сотрудничества. Такую оценку социально-экономическому развитию страны в рамках Абхазского международного экономического форума дал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что поддержка Москвы и внутренние реформы открыли для республики «окно возможностей» для привлечения инвестиций объемом до 100 млрд рублей.

Фундаментальным достижением отчетного периода Кириенко назвал стабилизацию энергетической сферы. Он особо подчеркнул: «Зима 2025-2026 годов – это первая зима в независимой Абхазии, которая прошла без веерных отключений электроэнергии».

Решающую роль в этом сыграла российская сторона, обеспечившая гуманитарный переток электричества.

«Это несколько миллиардов рублей, которые Россия вкладывает в поддержку Абхазии», – констатировал первый замглавы АП РФ.

Поддержку Москвы получило и решение президента Бадры Гунба объявить текущий год Годом села. Кириенко назвал этот курс абсолютно правильным, учитывая уникальную природу и потенциал республики.

Особые перспективы он видит в создании мощностей по глубокой переработке сельхозпродукции. В частности, возрождение отрасли эфирных масел, по его расчетам, способно обеспечить до 7 тысяч новых рабочих мест. Объем кредитной поддержки этого направления до 2030 года может составить до 15 млрд рублей.

Значительный прогресс отмечен в реформировании таможенного администрирования. Сергей Кириенко признал сложность этого процесса: «Понимаю, насколько она была непростой с учётом пересечения всех интересов, но ситуация на абхазской таможне изменилась кардинально».

Обеспечение прозрачности процедур уже способствовало росту экспорта и расширению площадей под цитрусовые сады. Социальный эффект достигнут и в транспортной сфере: благодаря субсидиям стоимость проезда на электричке снизилась с 1 000 до 300 рублей.

Говоря о будущем, Кириенко акцентировал внимание на необходимости оперативного законодательного сопровождения проектов. Он предупредил о рисках медлительности: «Нередко правильные решения принимаются слишком долго. Инвесторы не будут ждать – они могут уйти в Краснодарский край или другие соседние регионы. Если инвесторы увидят, что законы не работают, проекты реализованы не будут».

В завершение Кириенко выразил уверенность в успешной реализации потенциала Абхазии, подтвердив сохраняющийся высокий интерес к региону со стороны российского бизнеса.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА: АМЭФ-2026 СТАЛ САМЫМ МАСШТАБНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ В ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МИНЗДРАВЫ РОССИИ И АБХАЗИИ РАЗРАБОТАЮТ СОВМЕСТНУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ »
