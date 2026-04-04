ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНЗДРАВЫ РОССИИ И АБХАЗИИ РАЗРАБОТАЮТ СОВМЕСТНУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ

Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерства здравоохранения Российской Федерации и Республики Абхазия заключили меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает создание комплексной стратегии по модернизации медицинской отрасли республики. Подписи под соглашением в ходе I Абхазского международного экономического форума поставили главы ведомств Михаил Мурашко и Эдуард Бутба.

Сотрудничество базируется на принципах равноправного партнерства. В ближайшее время эксперты проведут детальный аудит медико-демографических показателей региона, проанализируют текущую модель организации медпомощи, состояние кадрового резерва и уровень цифровизации.

Российская сторона обеспечит научно-методологическую поддержку проекта и поможет определить ключевые показатели эффективности (KPI) новой стратегии. Партнерство также включает экспертную оценку профильных программ, курсы повышения квалификации для врачей и внедрение современных управленческих практик в ходе регулярных выездных мероприятий.

Реализация меморандума позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для граждан, а также укрепит профессиональные связи между экспертными сообществами двух стран.

