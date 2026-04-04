БАДРА ГУНБА ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ АМЭФ – 2026

Гунба подчеркнул, что мероприятие стало важной площадкой для выработки конкретных решений.

«Подводя итоги, хочу выразить благодарность всем партнёрам за конструктивный диалог и готовность к совместной работе. Уверен, что достигнутые договорённости будут реализованы на практике. Нам предстоит решать долгосрочные задачи по укреплению международных позиций Абхазии, дальнейшему развитию абхазо-российских отношений и экономического сотрудничества. Без этих решений невозможно говорить о перспективах развития нашей экономики. Именно благодаря совместным усилиям мы должны достичь всех намеченных целей», – сказал Гунба.

Президент выразил искреннюю поблагодарить всем участникам и гостям форума.

«Особые слова благодарности я адресую руководителям российской делегации – первому заместителю руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко и заместителю председателя правительства Российской Федерации Александру Новаку, президенту Республики Южная Осетия Алану Гаглоеву, представителям федеральных ведомств России, а также представителям ведущих предприятий банковского и делового секторов Российской Федерации. Итоги форума, безусловно, будут иметь большое значение для развития экономики Абхазии, её инвестиционной привлекательности. Они должны стать своего рода дорожной картой на ближайшую перспективу, основой для конкретных шагов и совместных проектов», – резюмировал Бадра Гунба.

Об этом сообщает Апсныпресс.