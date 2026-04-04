ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ИНИЦИАТИВЫ АМЭФ-2026 СТАНУТ ОСНОВОЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ.

Новости Суббота, 04 апреля 2026 16:37
Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Все идеи и предложения, сформулированные в рамках Абхазского международного экономического форума, будут системно проанализированы Правительством республики. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба, подводя итоги работы форума.

Как отметил глава Кабмина, основной задачей текущего этапа являются переговоры о возможностях и перспективах практической реализации проектов и управленческих решений.

«Достижение этой цели невозможно без экспертной проработки. Именно в таком ключе выстраивалась работа настоящего форума», – сказал он.

Премьер-министр особо подчеркнул, что инициативы участников будут учитываться при подготовке проектов государственных программ.

«Мы рассчитываем, что наш форум приобретет статус регулярной экспертной площадки и станет устойчивым драйвером взаимодействия государства, бизнеса и профессионального сообщества. Это позволит синхронизировать усилия Правительства с инициативами предпринимательских и экспертных групп», – добавил Владимир Делба.

В настоящее время правительство сосредоточено на сохранении стабильной социально экономической ситуации и создании условий для поступательного роста.

«Нами определены несколько ключевых показателей, на основе которых будет оцениваться эффективность нашей работы», – сказал Делба.

«Власти намерены поддерживать высокие темпы роста экономики на уровне 12-15% в год, чтобы к 2027 году ВВП превысил 119 миллиардов рублей», – сказал Делба.

Государственная политика в этой сфере будет направлена на активное привлечение инвестиций в приоритетные секторы экономики, снижение административного давления на бизнес и повышение качества госуслуг.

Особое внимание, по словам Делба, будет уделено поддержке малого и среднего предпринимательства, а также расширению кредитных возможностей банковского сектора.

Еще одним ключевым показателем является экспорт товаров и услуг, что особенно важно в условиях ограниченного внутреннего рынка.

«Поставлена задача удвоить темпы прироста экспорта и достичь отметки в 65 миллиардов рублей к 2028 году. Это позволит не позднее 2030 года выйти на профицит платежного баланса», – сообщил Делба.

Среди приоритетов государственной поддержки премьер-министр выделил экспортно-ориентированные производства, особенно в сельском хозяйстве, а также развитие туризма, сферы гостеприимства и транспортно-логистической инфраструктуры.

«Президентом поставлена задача ускорить темпы роста собственных доходов бюджета с нынешних 10-12 млрд до 20 млрд рублей в год. Целевой показатель на 2027 год – более 15 млрд рублей», – сказал Делба.

В завершение выступления он назвал форум мощным стимулом для дальнейшей работы во благо Родины.

Об этом сообщает Апсныпресс.

