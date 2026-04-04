АЛЕКСАНДР НОВАК: АМЭФ-2026 СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА И ПРИДАЛ ИМПУЛЬС ДВУСТОРОННИМ ОТНОШЕНИЯМ

Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Правительства России Александр Новак, выступая на итоговом пленарном заседании Абхазского международного экономического форума (АМЭФ-2026), поблагодарил руководство республики за организацию мероприятия и отметил значимость прямого взаимодействия между государством и бизнесом.

Вице-премьер подчеркнул гостеприимство принимающей стороны, отметив, что формат форума позволил участникам не только обсудить рабочие вопросы, но и познакомиться с национальными традициями Абхазии. По словам Александра Новака, уникальность площадки заключается в возможности выйти за рамки бюрократических процедур для живого профессионального общения.

«Это действительно первая подобная площадка для столь открытого диалога по самым разным направлениям. Она позволяет нам выйти за рамки рутины – решения текущих проблем или развития институтов – и пообщаться вживую. Я хочу поблагодарить руководство Абхазии за радушный прием нашей делегации», – сказал зампред Правительства РФ.

Александр Новак выразил уверенность, что озвученные экспертами и бизнесом инициативы придадут дополнительный импульс развитию республики.

«Самое главное – они послужат дальнейшему укреплению взаимоотношений между нашими странами», – сказал он.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что программа льготного кредитования инвестиционных проектов в Абхазии будет продлена до 2030 года, при этом кредитный лимит составит 20 млрд рублей.

По его словам, с 2023 года российские банки в рамках данной программы уже профинансировали 10 проектов на общую сумму 6,6 млрд рублей. В республике уже функционируют гостиница «Ривьера», винный завод и контейнерный терминал, а в ближайшее время ожидается открытие молочного завода в Лабре.

«Эти проекты создадут более тысячи рабочих мест и обеспечат пополнение бюджета на 700 миллионов рублей в год, а также будут способствовать росту ВВП», – подчеркнул Новак.

Вице-премьер отметил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о продлении программы до 2030 года. Для повышения доступности заемных средств в текущем году дополнительно выделено 162 млн рублей на субсидирование процентной ставки. Порядок реализации программы был утвержден в ходе профильного форума, а абхазская сторона уже подготовила новые проекты в сферах туризма, строительства и сельского хозяйства на сумму 6,5 млрд рублей.

Александр Новак добавил, что в рамках форума достигнута договоренность об оперативной обработке заявок: это позволит банкам начать кредитование проектов уже до конца текущего года. Кроме того, вице-премьер анонсировал запуск в этом году механизма льготной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства через абхазские кредитные организации.

