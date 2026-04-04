МИХАИЛ МУРАШКО ОЦЕНИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ АБХАЗИИ

Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе своего визита в Абхазию прокомментировал текущие изменения в медицинской сфере в стране, уделив особое внимание внедрению новых технологий и работе сосудистого центра.

Мурашко отметил положительную динамику в медицинском обеспечении Гагры. По его словам, совместная работа местных медицинских учреждений и компании «Росатом» привела к внедрению современных технологий, обеспечивающих безопасность пациентов при хирургических вмешательствах и амбулаторном лечении.

Инспекционная проверка ранее поставленного оборудования показала, что все машины скорой помощи, рентгенологические аппараты и другие защитные средства используются и находятся в рабочем состоянии.

Особое внимание было уделено ангиографическому отделению и сосудистому центру, которые были созданы в этой больнице. Здесь применяются современные технологии для оказания помощи пациентам с инфарктами и инсультами.

«В больнице создано ангиографическое отделение и сосудистый центр. Это современная технология оказания помощи пациентам с инфарктами и с инсультами. С ноября месяца уже проведено 211 операций. Специалисты, владеющие этими методами лечения, прошли подготовку в Национальном медицинском исследовательском центре имени Е. И. Чазова в Москве. Сотрудники центра также приезжали для отработки технологий реанимационной защиты пациентов. В больнице внедрена технология телемедицины. Руководство центра регулярно посещает больницу, чтобы оценить работу оборудования и технологий на практике», – сообщил министр.

Михаил Мурашко подчеркнул важность строительства детской больницы. По его словам, проект имеет большое значение для региона.

«Есть некоторая задержка по темпам развития, поэтому важно ускорить работу строителей. Мы зависим от их сроков и качества исполнения. Однако в целом проект перспективный и важный. Соседство с взрослой больницей позволит оказывать медицинскую помощь на другом уровне. Совместные усилия врачебных бригад и команд помогут эффективно справляться с тяжёлыми случаями, включая чрезвычайные ситуации», – отметил министр.

Также он добавил, что в больнице будет работать консультативный кабинет для пациентов, перенёсших операции на сердце.

