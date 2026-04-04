БАДРА ГУНБА: ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ

Сухум. 4 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба выступил на церемонии закрытия международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее».

Подходят к завершению насыщенные и плодотворные дни международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее». За это время состоялись содержательные и заинтересованные дискуссии в рамках секций и круглых столов, были представлены выставочные экспозиции, проведены деловые встречи и переговоры.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в работе форума, кто нашёл возможность приехать в Абхазию, чтобы внести свой вклад в развитие сотрудничества и укрепление деловых связей.

Особые слова благодарности адресую руководителю российской делегации – первому заместителю руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергею Владиленовичу Кириенко, заместителю председателя Правительства Российской Федерации Александру Валентиновичу Новаку, Президенту Республики Южная Осетия Алану Эдуардовичу Гаглоеву, главам субъектов Российской Федерации, руководителям федеральных ведомств России, а также представителям ведущих предприятий, банков и деловых кругов.

Итоги форума, безусловно, будут иметь большое значение для развития экономики Абхазии и повышения её инвестиционной привлекательности. Они должны стать своего рода дорожной картой на ближайшую перспективу, основой для конкретных шагов и совместных проектов.

Подписанные на полях форума соглашения найдут своё отражение в реальных инвестиционных инициативах, новых производствах, инфраструктурных проектах и расширении экономического сотрудничества.

Подводя итоги, хочу выразить благодарность всем партнёрам за конструктивный диалог и готовность к совместной работе. Уверен, что достигнутые договорённости получат практическое продолжение.

Перед нами стоят долгосрочные задачи – укрепление международного позиционирования Абхазии, дальнейшая интенсификация абхазо-российского экономического сотрудничества. Их решение возможно только при консолидации усилий государства, бизнеса и научного сообщества.

Убеждён, что наш форум стал ещё одним важным шагом на этом пути. Благодарю вас за работу и до новых встреч в Абхазии!»