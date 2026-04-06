САМЕД БАБАЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЁКУСИНКАЙ КАРАТЭ (КУМИТЭ) IFK

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Одинцовском районе Московской области состоялся Открытый турнир «Кубок Московской области» по каратэ Кёкусинкай среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие три спортсмена из города Сухум, представлявшие секцию каратэ Кёкусинкай Управления по делам молодёжи и спорта Администрации города Сухум.