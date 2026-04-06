САМЕД БАБАЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЁКУСИНКАЙ КАРАТЭ (КУМИТЭ) IFK

Понедельник, 06 апреля 2026
САМЕД БАБАЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЁКУСИНКАЙ КАРАТЭ (КУМИТЭ) IFK

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Одинцовском районе Московской области состоялся Открытый турнир «Кубок Московской области» по каратэ Кёкусинкай среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие три спортсмена из города Сухум, представлявшие секцию каратэ Кёкусинкай Управления по делам молодёжи и спорта Администрации города Сухум.

Турнир собрал 365 участников из 21 команды, представлявших Липецкую область, Тверскую область, Тульскую область, Тамбовскую область, Архангельскую область, Республику Абхазия, Республику Беларусь, Республику Казахстан, город Москву и Московскую область, включая города Нора-Петровская, Голицыно, Кубинка, Павловский Посад, Электросталь, Луковицы, Балашиха, Подольск, Фрязино, Одинцово, Руза и Люберцы.

В результате проведённых боев Самед Бабаев завоевал звание чемпиона турнира «Кубок Московской области» по каратэ Кёкусинкай, одержав победу в трёх боях нокаутами.

Наставником спортсмена является Заслуженный тренер Республики Абхазия по каратэ Кёкусинкай, Президент Федерации каратэ Кёкусинкай Республики Абхазия (сенсей) Виталий Читанава.

