САМЕД БАБАЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЁКУСИНКАЙ КАРАТЭ (КУМИТЭ) IFK
Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Одинцовском районе Московской области состоялся Открытый турнир «Кубок Московской области» по каратэ Кёкусинкай среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие три спортсмена из города Сухум, представлявшие секцию каратэ Кёкусинкай Управления по делам молодёжи и спорта Администрации города Сухум.
Турнир собрал 365 участников из 21 команды, представлявших Липецкую область, Тверскую область, Тульскую область, Тамбовскую область, Архангельскую область, Республику Абхазия, Республику Беларусь, Республику Казахстан, город Москву и Московскую область, включая города Нора-Петровская, Голицыно, Кубинка, Павловский Посад, Электросталь, Луковицы, Балашиха, Подольск, Фрязино, Одинцово, Руза и Люберцы.
В результате проведённых боев Самед Бабаев завоевал звание чемпиона турнира «Кубок Московской области» по каратэ Кёкусинкай, одержав победу в трёх боях нокаутами.
Наставником спортсмена является Заслуженный тренер Республики Абхазия по каратэ Кёкусинкай, Президент Федерации каратэ Кёкусинкай Республики Абхазия (сенсей) Виталий Читанава.
