ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОМАЛИ

Новости Понедельник, 06 апреля 2026 20:15
Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В МИД Республики Абхазия состоялась встреча министра иностранных дел Олега Барциц, министра экономики Теймураза Миквабия и министра культуры Даура Кове с делегацией Сомали, участвовавшей в международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее», доверенными лицами министра иностранных дел Сомали Аданой Муной Абди и Исмаилом Хасаном Нуур.

Во встрече также участвовали: с абхазской стороны – помощник министра иностранных дел Дмитрий Амичба и начальник Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия; с сомалийской стороны – сопровождающее лицо Руслан Марк.

Олег Барциц поблагодарил делегацию Сомали за интерес к Абхазии.

Он отметил: «Мы считаем Сомали очень важной страной на Африканском континенте. Это большая и значимая страна с населением около 20 миллионов человек, с важной инфраструктурой, с морскими портами, развитым авиасообщением, сельским хозяйством, животноводством. С уважением относимся к свободолюбивому народу Сомали и надеемся на установление добрых отношений в экономическом и культурном плане».

«Абхазия – небольшая страна, но находится в очень важном геостратегическом положении. Страна с активно развивающейся экономикой, надежными союзниками в лице Российской Федерации. Это страна, которая строит свой государственный проект, делает это очень активно. Работают все органы государственной власти, страна обладает боеспособной армией с современным техническим оснащением и также развивает собственные институты образования, здравоохранения в союзничестве с нашим стратегическим союзником и партнером Россией», – подчеркнул Олег Барциц.

Министр сказал об активном развитии сотрудничества прежде всего с Россией, которая является главным торгово-экономическим партнером.

«Также мы хорошо понимаем наш потенциал в транспорте, логистике и поэтому развиваем свои порты, открыт международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба. Поэтому мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее и уверены, что уже сегодня занимаем серьезное положение в экономическом разделении в Восточном Причерноморье и на Южном Кавказе, и эта роль будет только возрастать», – подчеркнул глава МИД.

Олег Барциц отметил, что «мы хотим сотрудничать, общаться и дружить со всеми странами, которые готовы нас услышать. Мы уже сегодня ведем активные контакты с рядом стран Африканского континента и будем рады, если к этим странам добавится и государство Сомали, которое мы считаем очень важным игроком на африканском континенте».

Он выразил готовность принять министра иностранных дел Сомали в любое время, а также поблагодарил Руслана Марка за содействие в организации визита сомалийских друзей и выразил надежду на продолжение взаимодействия.

Министр экономики Теймураз Миквабия отметил, что у Абхазии – активное морское сообщение с другими государствами, есть ряд планов по развитию транзитного потенциала Республики.

«Мы безусловно открыты для диалога со всеми государствами и бизнес-партнерами, которые готовы рука об руку, в режиме взаимного уважения развивать взаимные отношения», – подчеркнул министр экономики.

Приветствуя делегацию Сомали, министр культуры Даур Кове отметил, что «народ Сомали является обладателем большой уникальной богатой культуры, и мы будем очень рады в контексте нашего возможного сотрудничества рассказать нашим народам о наших культурных ценностях. Я думаю, это будет очень интересно, как для народа Сомали, так и для народа Абхазии».

Со своей стороны, доверенное лицо министра иностранных дел Сомали Адана Муна Абди поблагодарила за прием и передала слова приветствия от министра иностранных дел Сомали, который выражает надежду на укрепление отношений между Абхазией и Сомали, и возможность в будущем посетить Абхазию.

Она отметила наличие определенных вызовов, стоящих в отношении установления дипломатических отношений между странами, и над которыми нужно будет работать.

В ходе встречи Теймураз Миквабия рассказал об основных отраслях экономики страны, ее транзитном потенциале.

В свою очередь Исмаил Хасан Нуур проинформировал об импортируемых Сомали товарах, о товарах, в которых заинтересовано государство.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

« ПРЕСЕЧЕНЫ ДВЕ ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА Т/П «ПСОУ» САМЕД БАБАЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЁКУСИНКАЙ КАРАТЭ (КУМИТЭ) IFK »
