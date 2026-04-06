ПРЕСЕЧЕНЫ ДВЕ ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА Т/П «ПСОУ»
Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА пресекли две попытки незаконного перемещения табачных изделий через таможенную границу.
В зоне таможенного контроля легкового транспорта по направлению «экспорт» досмотрели два транспортных средства под управлением граждан Российской Федерации.
В автомобиле марки Chevrolet Cruze (г/н H778PC 193 RUS) под управлением гражданина Хачатуряна А. Л., временно проживающего в Республике Абхазия, была обнаружена сокрытая от таможенного контроля табачная продукция в количестве 11 700 штук (сигареты марки «Gagra Red»).
В автомобиле марки Škoda Octavia (г/н М532ВР 123 RUS) под управлением гражданки Задурян Р. А. было обнаружено и изъято 9 660 штук сигарет марок «Gagra Premium» и «Gagra Red».
В обоих случаях водители не заявили об имеющемся товаре ни в устной, ни в письменной форме.
Материалы дел переданы в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
- ПЛАН ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 94%
- ХИБЛА ГЕРЗМАВА ВНОВЬ ПРИГЛАШАЕТ
- БАДРА ГУНБА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ О СОХРАНЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВЪЕЗЖАТЬ В АБХАЗИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ
- ИТОГИ АМЭФ – 2026 ПОДВЕЛИ В СУХУМЕ
- БАДРА ГУНБА: ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ