ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРЕСЕЧЕНЫ ДВЕ ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА Т/П «ПСОУ»

ПРЕСЕЧЕНЫ ДВЕ ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА пресекли две попытки незаконного перемещения табачных изделий через таможенную границу.

В зоне таможенного контроля легкового транспорта по направлению «экспорт» досмотрели два транспортных средства под управлением граждан Российской Федерации.

В автомобиле марки Chevrolet Cruze (г/н H778PC 193 RUS) под управлением гражданина Хачатуряна А. Л., временно проживающего в Республике Абхазия, была обнаружена сокрытая от таможенного контроля табачная продукция в количестве 11 700 штук (сигареты марки «Gagra Red»).

В автомобиле марки Škoda Octavia (г/н М532ВР 123 RUS) под управлением гражданки Задурян Р. А. было обнаружено и изъято 9 660 штук сигарет марок «Gagra Premium» и «Gagra Red».

В обоих случаях водители не заявили об имеющемся товаре ни в устной, ни в письменной форме.

Материалы дел переданы в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

