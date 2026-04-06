ПЛАН ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 94%
Понедельник, 06 апреля 2026
Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В марте 2026 года при плане в размере 333,7 млн руб. таможенными органами начислено таможенных платежей 336,7 млн рублей, план за март выполнен на 101%.
По итогам за первый квартал таможенными органами начислено 817,2 млн рублей. План за первый квартал 2026 года выполнен на 94%.
Последнее от Super User
- ПРЕСЕЧЕНЫ ДВЕ ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА Т/П «ПСОУ»
- ХИБЛА ГЕРЗМАВА ВНОВЬ ПРИГЛАШАЕТ
- БАДРА ГУНБА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ О СОХРАНЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВЪЕЗЖАТЬ В АБХАЗИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ
- ИТОГИ АМЭФ – 2026 ПОДВЕЛИ В СУХУМЕ
- БАДРА ГУНБА: ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ