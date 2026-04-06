ПЛАН ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 94%

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В марте 2026 года при плане в размере 333,7 млн руб. таможенными органами начислено таможенных платежей 336,7 млн рублей, план за март выполнен на 101%.

По итогам за первый квартал таможенными органами начислено 817,2 млн рублей. План за первый квартал 2026 года выполнен на 94%.