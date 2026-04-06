ХИБЛА ГЕРЗМАВА ВНОВЬ ПРИГЛАШАЕТ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» объявил даты проведения концертов. Он состоится в Абхазии со 2 по 8 августа на трёх площадках – в Сухуме, Бедии и Пицунде, указано на странице(открывается в новом окне) фестиваля «Вконтакте».