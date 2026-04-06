БАДРА ГУНБА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ О СОХРАНЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВЪЕЗЖАТЬ В АБХАЗИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба по завершении Международного экономического форума прокомментировал решение президента Российской Федерации Владимира Путина о сохранении на 2026-2027 годы возможности для детей до 14 лет въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении без заграничного паспорта.

Глава государства выразил благодарность Владимиру Путину, отметив, что данное решение является очередным подтверждением особого характера отношений между Абхазией и Россией и демонстрирует искреннее уважение со стороны российского руководства к нашей стране.

Бадра Гунба также отметил, что реализация данного решения требует проведения необходимых подготовительных мероприятий со стороны федеральной пограничной службы и других задействованных ведомств. Для организации необходимых процедур и приведения работы служб в соответствие с принятым решением потребуется определённое время – ориентировочно до одного месяца.