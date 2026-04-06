ТИМУР АГРБА: ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ И ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ, ВО ВРЕМЯ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ ОТВОЗЯТ ЦЕХ И РЕСТАВРИРУЮТ
Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба провел совещание по реконструкции набережной. Он сообщил, что принято решение о продлении сроков археологических раскопок на три месяца по просьбе ученых.
Глава Администрации высказался по поводу некорректных расчетов по реконструкции набережной, обсуждаемых в социальных сетях. Тимур Агрба отметил, что реконструкция набережной на всей протяженности от поворота на Маяк до кафе «Пингвин» включает в себя не только замену тротуарной плитки. Проводится масштабная реконструкция, состоящая из десятков видов работ.
Тимур Агрба поручил обновить графики производства работ на исторической части набережной и предоставить их на утверждение.
«Объекты, представляющие историческую ценность, во время реконструкции набережной отвозят в цех и реставрируют», – заявил глава Сухума.
В их числе столбы из натурального камня.
«Все, что сегодня демонтируется на набережной, не представляет никакую историческую ценность. Это бетонные конструкции, которые были там установлены в послевоенное время», – подчеркнул он.
Агрба добавил, что реконструкция участка от «Пингвина» до поворота на Маяк включает не только замену тротуарной плитки, но и ремонт подпорной стены, канализации, водопровода и ливневок, озеленение и создание дорожки через парковую зону, и много других работ.
***
Член Общественной палаты Абхазии Астамур Адлейба прокомментировал ход ремонтных работ на столичной набережной Диоскуров.
В беседе он подчеркнул, что текущее обновление набережной – это долгожданный и позитивный процесс для города.
«Масштаб работ, которые сейчас развернуты на набережной Диоскуров, не может не радовать. Это качественные изменения, которые необходимы и нам, местным жителям, и гостям столицы», – отметил общественник.
По словам Адлейба, обновление визитной карточки города стало возможным благодаря поддержке стратегического партнера, Российской Федерации.
«Работы ведутся прекрасные», – подытожил член Общественной палаты.
По словам Астамура Адлейба, важно, что специалисты уделяют пристальное внимание и участку, где были найдены археологические артефакты, бережно относясь к культурному слою.
