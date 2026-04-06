ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТИМУР АГРБА: ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ И ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ, ВО ВРЕМЯ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ ОТВОЗЯТ ЦЕХ И РЕСТАВРИРУЮТ

Новости Понедельник, 06 апреля 2026 20:56
ТИМУР АГРБА: ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ И ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ, ВО ВРЕМЯ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ ОТВОЗЯТ ЦЕХ И РЕСТАВРИРУЮТ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба провел совещание по реконструкции набережной. Он сообщил, что принято решение о продлении сроков археологических раскопок на три месяца по просьбе ученых.

Глава Администрации высказался по поводу некорректных расчетов по реконструкции набережной, обсуждаемых в социальных сетях. Тимур Агрба отметил, что реконструкция набережной на всей протяженности от поворота на Маяк до кафе «Пингвин» включает в себя не только замену тротуарной плитки. Проводится масштабная реконструкция, состоящая из десятков видов работ.  

Тимур Агрба поручил обновить графики производства работ на исторической части набережной и предоставить их на утверждение.

«Объекты, представляющие историческую ценность, во время реконструкции набережной отвозят в цех и реставрируют», – заявил глава Сухума.

В их числе столбы из натурального камня.

«Все, что сегодня демонтируется на набережной, не представляет никакую историческую ценность. Это бетонные конструкции, которые были там установлены в послевоенное время», – подчеркнул он.

Агрба добавил, что реконструкция участка от «Пингвина» до поворота на Маяк включает не только замену тротуарной плитки, но и ремонт подпорной стены, канализации, водопровода и ливневок, озеленение и создание дорожки через парковую зону, и много других работ.

***

Член Общественной палаты Абхазии Астамур Адлейба прокомментировал ход ремонтных работ на столичной набережной Диоскуров.

В беседе он подчеркнул, что текущее обновление набережной – это долгожданный и позитивный процесс для города.

«Масштаб работ, которые сейчас развернуты на набережной Диоскуров, не может не радовать. Это качественные изменения, которые необходимы и нам, местным жителям, и гостям столицы», – отметил общественник.

По словам Адлейба, обновление визитной карточки города стало возможным благодаря поддержке стратегического партнера, Российской Федерации.

«Работы ведутся прекрасные», – подытожил член Общественной палаты.

По словам Астамура Адлейба, важно, что специалисты уделяют пристальное внимание и участку, где были найдены археологические артефакты, бережно относясь к культурному слою.

