ТИМУР АГРБА: ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ И ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ, ВО ВРЕМЯ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ ОТВОЗЯТ ЦЕХ И РЕСТАВРИРУЮТ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба провел совещание по реконструкции набережной

Он сообщил, что принято решение о продлении сроков археологических раскопок на три месяца по просьбе ученых.

Глава Администрации высказался по поводу некорректных расчетов по реконструкции набережной, обсуждаемых в социальных сетях. Тимур Агрба отметил, что реконструкция набережной на всей протяженности от поворота на Маяк до кафе «Пингвин» включает в себя не только замену тротуарной плитки. Проводится масштабная реконструкция, состоящая из десятков видов работ.

Тимур Агрба поручил обновить графики производства работ на исторической части набережной и предоставить их на утверждение.

«Объекты, представляющие историческую ценность, во время реконструкции набережной отвозят в цех и реставрируют», – заявил глава Сухума.

В их числе столбы из натурального камня.

«Все, что сегодня демонтируется на набережной, не представляет никакую историческую ценность. Это бетонные конструкции, которые были там установлены в послевоенное время», – подчеркнул он.

Агрба добавил, что реконструкция участка от «Пингвина» до поворота на Маяк включает не только замену тротуарной плитки, но и ремонт подпорной стены, канализации, водопровода и ливневок, озеленение и создание дорожки через парковую зону, и много других работ.

Член Общественной палаты Абхазии Астамур Адлейба прокомментировал ход ремонтных работ на столичной набережной Диоскуров.

В беседе он подчеркнул, что текущее обновление набережной – это долгожданный и позитивный процесс для города.

«Масштаб работ, которые сейчас развернуты на набережной Диоскуров, не может не радовать. Это качественные изменения, которые необходимы и нам, местным жителям, и гостям столицы», – отметил общественник.

По словам Адлейба, обновление визитной карточки города стало возможным благодаря поддержке стратегического партнера, Российской Федерации.

«Работы ведутся прекрасные», – подытожил член Общественной палаты.

По словам Астамура Адлейба, важно, что специалисты уделяют пристальное внимание и участку, где были найдены археологические артефакты, бережно относясь к культурному слою.