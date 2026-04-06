АБХАЗИЯ ОКАЖЕТ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ МОЩНОГО НАВОДНЕНИЯ В ДАГЕСТАНЕ
Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба дал указание Министерству чрезвычайных ситуаций оказать посильную помощь пострадавшим от мощного наводнения в Республике Дагестан. Распоряжение главы государства поступило накануне, 5 апреля, сразу после получения информации о ситуации в этой северокавказской республике.
В свою очередь глава спасательного ведомства республики Лев Квициния связался со своим дагестанским коллегой Нариманом Казимагомедовым. Было принято решение о формировании и отправке в Махачкалу гуманитарной колонны из Сухума с грузом первой необходимости.
