АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ 31 МЕДАЛЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА ПО ТХЭКВОНДО GTF
Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены завоевали 31 медаль на первенстве Новокубанского района по тхэквондо GTF. В турнире приняли участие около 300 спортсменов. Сборную Абхазии представили 35 бойцов. В копилке команды – 16 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.
Победителями турнира стали: Моника Цинадзе, Элизбар Еромалев, Михаил Аветянц, Анель Малия, Руслана Гусак, Айнар Кайтан, Никита Кохан, Сергей Мозуляк, Сергей Дудукчян, Леон Айба, Владимир Ушаков, Микаэлла Хачатрян, Самир Бигвава, Ясон Терзян, Эрик Календжян, Грант Матевосян.
Серебряные призеры: Марика Цинадзе, Каха Спиридонов, Астан Кутарба, Леон Календжян, Юрий Календжян, Эраст Габлия, Артем Кещян, Роберт Сарян, Тигран Кесян, Альберт Тертатян.
Бронзовые призеры: Мирон Айба, Руслан Барциц, Арман Текнеджян, Армен Пашян, Руслан Трапизонян.
Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Аляс Агрба, Саида Гунба, Никита Ухваков и Эдуард Арзуманян, президент Федерации тхэквондо РА Отар Гогуа.
