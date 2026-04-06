Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены завоевали 31 медаль на первенстве Новокубанского района по тхэквондо GTF. В турнире приняли участие около 300 спортсменов. Сборную Абхазии представили 35 бойцов. В копилке команды – 16 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.