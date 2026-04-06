ПУШИЛИН ЗАЯВИЛ О ПРОРАБОТКЕ ПРЯМОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ
Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Донецкая Народная Республика (ДНР) и Абхазия приступили к обсуждению запуска прямого железнодорожного сообщения для удобства туристов и жителей Донбасса, сообщил в видео, размещенном в Telegram-канале глава ДНР Денис Лушилин.
«Мы видим, что турпоток в Абхазию достаточно популярен среди жителей Донецкой Народной Республики. Каждая пятая машина, которая пересекает границу из Российской Федерации в Абхазию, это машина из Донбасса. Соответственно, для меня очень важно, чтобы наши жители были обеспечены всеми комфортными составляющими таких туристических направлений», – сказал он.
Пушилин пояснил, что он и президент Абхазии Бадра Гунба договорились продумать логистику и посмотреть дополнительные возможности, которые с учетом безопасности должны позволить запустить железнодорожное сообщение.
- ДНР И АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О ДЕШЕВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ТУРИСТОВ И БИЗНЕСА
- БАШКИРИЯ И АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- РЭЦ НАМЕРЕН ПОДДЕРЖАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В АБХАЗИИ
- «КОМЕТА» МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ БУДЕТ ДЕЛАТЬ МИНИМУМ ДВА РЕЙСА В НЕДЕЛЮ
- НИЖЕГОРОДСКАЯ МЭРИЯ НАПРАВИТ НА СУБСИДИРОВАНИЕ РЕЙСОВ В СУХУМ 16,3 МЛН РУБЛЕЙ