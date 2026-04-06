 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПУШИЛИН ЗАЯВИЛ О ПРОРАБОТКЕ ПРЯМОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ

Новости Понедельник, 06 апреля 2026 21:07
Оцените материал
(0 голосов)
ПУШИЛИН ЗАЯВИЛ О ПРОРАБОТКЕ ПРЯМОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Донецкая Народная Республика (ДНР) и Абхазия приступили к обсуждению запуска прямого железнодорожного сообщения для удобства туристов и жителей Донбасса, сообщил в видео, размещенном в Telegram-канале глава ДНР Денис Лушилин.

«Мы видим, что турпоток в Абхазию достаточно популярен среди жителей Донецкой Народной Республики. Каждая пятая машина, которая пересекает границу из Российской Федерации в Абхазию, это машина из Донбасса. Соответственно, для меня очень важно, чтобы наши жители были обеспечены всеми комфортными составляющими таких туристических направлений», – сказал он.

Пушилин пояснил, что он и президент Абхазии Бадра Гунба договорились продумать логистику и посмотреть дополнительные возможности, которые с учетом безопасности должны позволить запустить железнодорожное сообщение.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 06 апреля 2026 21:11

Последнее от Super User

« АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ 31 МЕДАЛЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА ПО ТХЭКВОНДО GTF ШКОЛЫ И БИБЛИОТЕКИ ПСКОВА И СУХУМА ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.