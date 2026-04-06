ШКОЛЫ И БИБЛИОТЕКИ ПСКОВА И СУХУМА ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Учреждения культуры и образования Псковской области и Республики Абхазия подписали ряд соглашений о сотрудничестве в Сухуме. Партнёрство охватывает школы и библиотеки: Печорская лингвистическая гимназия и Гудаутская школа № 4 имени О. Ч. Гвазава, а также Пушкиногорская школа имени А. С. Пушкина и Гудаутская школа № 5 имени Д. К. Кобахия подписали документы о совместных мероприятиях, обмене опытом, педагогическими материалами, проведении лагерей и экспедиций.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр образования Александр Сорокин отметили, что сотрудничество способствует укреплению взаимопонимания между народами и предложили проекты по сохранению исторической памяти и внедрению цифровых сервисов. Абхазские коллеги пригласили на Форум учителей русского языка и литературы.

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова и Национальная библиотека Абхазии подписали соглашение о совместных культурно-просветительских мероприятиях, конференциях и обмене цифровыми материалами.

Делегация Псковской области находилась в Абхазии для участия в Международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее».